Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bakım ve onarım çalışmaları süren Kula ilçe stadında sona gelindi. Kısa süre içerisinde tamamlanıp hizmete açılması planlanan 4 Eylül Şehitler Stadyumu’nu inceleyen AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, yüklenici firma yetkililerinden son durum hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bakım ve onarım çalışmaları süren Kula ilçe stadında sona gelindi. Kısa süre içerisinde tamamlanıp hizmete açılması planlanan 4 Eylül Şehitler Stadyumu’nu inceleyen AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, yüklenici firma yetkililerinden son durum hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun büyük destekleriyle bakanlık bünyesinde bakım ve onarım çalışmalarına geçtiğimiz yıllarda başlanan Kula ilçe stadında sona gelindi. Yeniden hizmete açılması için gün sayan 4 Eylül Şehitler Stadyumu’nu inceleyen AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, yüklenici firma yetkililerinden son durum hakkında bilgi aldı. Yeşil çimlerin serilmeye başlandığı ve 480 kişilik kapalı portatif tribünün tamamlandığı stadyumda saha aydınlatması ve yürüyüş yolunun tamamlanmasının ardından hizmete açılması planlanıyor.

Özellikle yaz aylarında ilçe halkının yürüyüş yapmak için tercih ettiği ilçe stadyumundaki yürüyüş pistinin yenilenmesi ile Kula halkına daha güzel hizmet verileceğinin altını çizen AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, ilçedeki spor müsabakalarında vatandaşların eksikliğini hissettiği kapalı tribünün de Bakan Kasapoğlu’nun büyük destekleriyle Kula’ya kazandırıldığını ifade etti.

Kula halkına yeni bir tesis kazandıracaklarının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Palabıyık, "Gençlik ve Spor Bakanımız Kulalı hemşerimiz Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatlarıyla hareket geçtiğimiz bakım onarım çalışmalarında, Kula’ya yakışır bir stadyumun sonuna yaklaştık. 480 kişilik kapalı portatif tribün, saha aydınlatması, yürüyüş yolu ve yeni çimlerin tamamlanmasının ardından artık bu tesisimizi de Kıla halkımızın hizmetine açmak için sabırsızlanıyoruz. İnşallah kısa sürede bu işlemler tamamlanacak ve ilçe stadyumunu yenilenmiş yüzüyle yeniden Kula’mıza kazandıracağız. Memleketi Kula’yı spor şehrine dönüştüren ve bir an olsun desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese Kula halkı adına teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.