Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula’ya kazandırılan ve Türkiye’nin en büyük doğa kamplarından biri olan Kula Gençlik Kampı, ilk misafirlerini ağırlamaya başladı. İlk etapta Kula’da eğitim gören öğrencilerin misafir olduğu kampa, 2023 yılı kamp döneminde 40 adet kamp için yaklaşık 10 bin öğrencinin gelmesi bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula’ya kazandırılan ve Türkiye’nin en büyük doğa kamplarından biri olan Kula Gençlik Kampı, ilk misafirlerini ağırlamaya başladı. İlk etapta Kula’da eğitim gören öğrencilerin misafir olduğu kampa, 2023 yılı kamp döneminde 40 adet kamp için yaklaşık 10 bin öğrencinin gelmesi bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun memleketi Kula’ya kazandırdığı eserlerden biri olan ve Türkiye’nin en büyük doğa kampları arasında yerini alan Kula Gençlik Kampı, 2 yıllık inşaat sürecinin ardından hizmete açıldı. 2023 yılı kamp dönemi için 40 adet kamp kadrosu verilen ve içerisinde çok amaçlı salonlar, spor sahaları, bungalov tarzı konaklama yerleri, yüzme havuzu, paintball sahası, amfi tiyatrosu gibi birçok bölüm bulunan Kula Gençlik Kampı’nda 2023 yılında yaklaşık 10 bin öğrencinin gelmesi bekleniyor.

İlk misafirler Kula’dan

Öte yandan hizmete açılan Kula Gençlik Kampı’nın ilk misafirleri de Kulalı öğrenciler oldu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizesinde Kula’daki okullarda eğitim gören yaklaşık 150 öğrenci, hizmete açılan kampın ilk deneyimcileri olarak bu sabah yerini aldı. Sabah saatlerinde kahvaltı eşliğinde kampa giriş yapan öğrenciler, kamp liderleri önderliğinde çeşitli aktiviteler ile yaparak vakit geçiriyor.

İlk kamp ateşi bu akşam yanacak

Birbirinden farklı etkinliklerle günü tamamlayacak olan öğrenciler, akşam saatlerinde yine öğrenciler tarafından söylenecek canlı müzik eşliğinde kamp ateşinin tadını çıkaracak. Öğrencilerle dolu kampın ilk kamp ateşine de Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz ve protokol üyelerinin de katılması bekleniyor.

Hem keyifli vakit geçirip hem de daha önce deneyim etmedikleri aktiviteleri gerçekleştirdiklerini dile getiren 12.sınıf öğrencisi Mustafa Mert Bedez, "Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisiyim. Bugün burada daha önce Kula’da olmayan bu büyük kampta, çevre okullardan da gelen arkadaşlarımızla çeşitli sporlar yapıyoruz. Burada hem keyifli vakit geçiriyoruz, hem de daha önce deneyim etmediğimiz yeni şeyler öğreniyoruz. Akşam saatlerinde de gitar eşliğinde güzel vakit geçireceğiz. Kula’ya bu kampın yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kampın ilk deneyimcileri olarak çeşitli aktiviteler ile güzel vakit geçirdiklerini dile getiren 12. sınıf öğrencisi Fatih Yağcı ise, "Ben de Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisiyim. Yeni yapılan kampımızın ilk deneyimcileri biz olduk. Bunun için mutluyuz. Sabahın erken saatlerinde kahvaltımızı yaptık. Sabahtan bu yana çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Kamp liderlerimiz ile birlikte güzel sporlar yapıyoruz. Kamp gerçekten çok güzel olmuş. Kampın Kula’ya yapılmasında emeği geçen sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

2023 yılında 40 adet kamp döneminin Kula’ya verildiğini ve bu dönem içerisinde yaklaşık 10 bin öğrencinin Kula’ya geleceğini dile getiren Gençlik Kampı Müdürü Veysel Güngör, "Kula gençlik Kampı bugün itibariyle hizmete başlamış durumda. Kula’daki farklı okullardaki öğrencileri ilk defa Kula Gençlik Kampı’na almış bulunmaktayız. 2023 yılında buraya tamı tamına 40 dönem kamp verilmiş durumda. Çevre illerden öğrencileri hem yaz kampı, hem kış kampı ve hem de sonbahar kampı olmak üzere davet edeceğiz. Bakanlığımız bu tesisi Kula gençliğine verdiği için çok çok teşekkür ediyoruz. Kula gençliği için birçok tesis var burada. Hepsi de gençlere yönelik. Yeni yılda bütün kampımız basketboldan yüzme havuzuna kadar tüm etkinlikleriyle hazır durumda. İl Müdürlüğümüze, Bakanlığımıza, bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. İnşallah en iyi şekilde öğrenciler burada aktiviteler ile güzel ve eğlenceli bir gün geçirecekler. İlk kampımız, ilk heyecanımız bu şekilde her zaman devam edecek. Herkesi de bekliyoruz bu kampımıza" şeklinde konuştu.