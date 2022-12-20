AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, açılış için hazırlıkları tamamlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula’ya kazandırılan Ege Bölgesi’nin en donanımlı kamplarından biri olan Gençlik Kampı’nın son halini inceledi.

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, açılış için hazırlıkları tamamlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula’ya kazandırılan Ege Bölgesi’nin en donanımlı kamplarından biri olan Gençlik Kampı’nın son halini inceledi.

AK Parti iktidarı döneminde ülke genelinde çağ atlayan eserler kazandırıldığını dile getiren Başkan Palabıyık, ocak ayı içerisinde ilk misafirlerini ağırlaması beklenen kampın Kula halkına ve Türk gençliğine hayırlı olmasını temenni etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun büyük destekleriyle memleketi Manisa’nın Kula ilçesinde kazandırılan ve yaklaşık 2 yıllık inşaat sürecinin ardından hizmete açılması için gün sayılan Kula Gençlik Kampı hizmete hazır hale geldi. İçerisinde çok amaçlı salonlar, spor sahaları, bungalov tarzı konaklama yerleri, yüzme havuzu, paintball sahası, amfi tiyatrosu gibi birçok bölüm bulunan Gençlik Kampı’nın çevre düzenlemesi de tamamlanmasının son durumu yerinde inceleyen AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, kampın gençliğin hizmetine hazır olduğunu müjdeledi.

Ocak ayında ilk misafirlerini ağırlaması beklenen kampın Ege Bölgesi’nin nadide eserlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Palabıyık, 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ülkenin her alanda çağ atladığını belirterek, "Yaklaşık 2 yıl önce inşaatına başlanan Kula Gençlik Kampı’nın son hazırlıklarını görmek ve incelemek için ziyaret ettik. Gerçekten Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın Kula’ya çok güzel bir hediyesi oldu. 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ülkemiz her açıdan çağ atlıyor. Bunun en güzel yansımalarından birisi de Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği önemi, gençlere verdiği değeri en güzel gösteren göstergelerden biri de Kula Gençlik Kampı oldu. Bakanımıza ve en önemlisi de Cumhurbaşkanımıza burada ne kadar teşekkür etsek azdır. Gerçekten Kula’ya yakışan, gençlerimizin uzun süre hizmet alabilecekleri çok güzel bir tesise kavuştu Kula. Yaklaşık 180 gencimizin konaklayabileceği, amfi tiyatrosuyla, spor salonuyla, yüzme havuzuyla, basketbol, futbol ve voleybol sahalarıyla, konferans salonuyla, sosyal aktivitelerin gerçekleştirilebileceği alanlarıyla beraber gençlerimizin uzun yıllar faydalanabileceği bir tesise kavuştu Kula. Ben bu tesisin yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız, kıymetli büyüğümüz hemşerimiz Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, tüm bölge milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Kula halkına ve Türk gençliğine hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.