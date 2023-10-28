Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde esnaflara Türk bayrağı dağıtarak bayram sevinçlerine ortak oldu.

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Cumhuriyet’in 100.yılı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkuyla kutlanacağı Manisa’nın Kula ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, örnek bir davranışa imza attı. Kooperatif Başkanı Ali Yiğen, yönetimi ve kooperatif personelleri, ilçe esnaflarını ziyaret ederek Türk bayrağı hediye etti. İlçe sokaklarının Türk bayrakları ile donatılmasına vesile olan kooperatifin bu davranışı, esnaflar ve vatandaşlar tarafından da takdir topladı.

Cumhuriyet’in 100.yılında esnafların bayram coşkusuna ortak olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, tüm Kula halkının da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.