Manisa’nın Kula ilçesinde pandemi sürecinin ardından ilk kez diz protez ameliyatı yapıldı. Kula’da ameliyat olmaya karar vermekle doğru bir seçim yaptığını dile getiren emekli imam Ali Erdoğan, ameliyat sürecinde ve sonrasında ilgi gösteren tüm personellere teşekkür etti.

Manisa’nın Kula ilçesinde pandemi sürecinin ardından ilk kez diz protez ameliyatı yapıldı. Kula’da ameliyat olmaya karar vermekle doğru bir seçim yaptığını dile getiren emekli imam Ali Erdoğan, ameliyat sürecinde ve sonrasında ilgi gösteren tüm personellere teşekkür etti.

Haziran ayında hizmete giren yeni Kula Devlet Hastanesi’nde pandemi sürecinden sonra bir ilk yaşandı. Diz ağrısıyla ortopedi doktoru Can Yener’e başvuran 69 yaşındaki emekli imam Ali Erdoğan, doktorunun yaptığı kontrol sonrası diz protez ameliyatı olması yönünde tanı konuldu. Başka il ve ilçelerdeki hastanelere gitmeden Kula’da ameliyat olmaya karar veren Erdoğan, geçtiğimiz hafta içerisinde başarılı bir operasyon geçirdi. Ameliyatın ardından modern tıp teknolojisi ile donatılan Kula Devlet Hastanesi’nin ortopedi servisinde tedavi altına alınan Erdoğan, kendisini ziyaret eden hastane başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül’e teşekkür etti.

Modern tıp teknolojisi ile donatılan Kula Devlet Hastanesi’nde son derece başarılı operasyon geçirdiği dile getiren emekli imam Ali Erdoğan, Kula’da bu hizmetler varken başka bir il ya da ilçeye gitmeye gerek olmadığını söyledi. Ortopedi doktoru Can Yener’in ameliyat tanısı koymasının ardından Kula’da ameliyat olmaya karar verdiğini dile getiren Erdoğan, çok kez hastanede yattığını ama bu kadar sıcakkanlı hizmet görmediğini söyledi. Ameliyatı yapan Op. Dr. Can Yener başta olmak üzere emeği geçen tüm hastane personeline teşekkür eden Erdoğan, Kula’da sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşların gönül rahatlığı ile Kula Devlet Hastanesi’ni tercih edebileceklerini sözlerine ekledi.