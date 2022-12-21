Manisa’nın Kula ilçesinde geçtiğimiz haziran ayında yeni hizmet binasına taşınan ve eksikleri tek tek giderilen Kula Devlet Hastanesinde kemik dansitometre (DXA) cihazı da hizmete girdi.

Manisa’nın Kula ilçesinde geçtiğimiz haziran ayında yeni hizmet binasına taşınan ve eksikleri tek tek giderilen Kula Devlet Hastanesinde kemik dansitometre (DXA) cihazı da hizmete girdi.

2022 yılı Haziran ayında modern tıp teknolojisi ile donatıldıktan sonra yeni hizmet binasında hizmete başlayan Kula Devlet Hastanesi’nde bir yandan eksik branşlardaki doktor atamaları yapılırken, bir yandan da ihtiyaç olan cihazlar birer birer temin ediliyor. Bu çerçevede düşük dozda X ışını ve bilgisayar kullanılarak kemik yoğunluğu ve sağlamlığı ölçümü yapan DXA cihazı alındı. Kemiğin kırılganlık riskini belirleyen ölçüm cihazı olarak kullanılan DXA ile hizmet verilmeye başlayan Kula Devlet Hastanesi’nde, bu cihaz sayesinde kemik erimesi yaygın metabolik kemik hastalığına erken teşhis de yapılabilecek.

Kula Devlet Hastanesi’nde görevli dahiliye uzman doktorları Melek Şahin, Selma Akdoğan ve Cansu Nur Uzunkonak ile birlikte yaptıkları değerlendirmelerin ardından kemik DXA cihazını hizmete sunduklarını dile getiren başhekim Op. Dr. Cansu Sarıgül, bu cihaz sayesinde kemik erimesi ve buna bağlı oluşabilecek komplikasyonların önüne geçilebileceğini söyledi.

Kemik Dansitometrisi tarama ve kemik mineral yoğunluğunu ölçmek için kemik yoğunluğu kaybını değerlendirmek amacıyla yürütülen bir test olduğunu söyleyen Başhekim Sarıgül, "Bu test, kemiklerde kalsiyum kaybı sonucu gelişen kemik durum osteoporoz tanısı için kullanılır. Kemik kaybının çabuk ve ağrısız ölçümünü sağlar. Kemik Dansitometre cihazı sadece Kula’ya özgü bir hizmet olmayacak olup, çevre ilçelerimize de hizmet verecektir. Ortalama 12-15 dakika gibi kısa bir zamanda hem ölçüp yapılıp sonuca ulaşılacak ve bu sayede kemik hastalıklarında erken teşhis noktasında önemli bir noktaya ulaşmış olacağız. Cihazın hizmete başlamasıyla hastalarımız zaman ve güç kaybı yaşamaktan kurtulmuş olacak. Kula’mız için hayırlı uğurlu olsun diyor, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyor ve tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum." diye konuştu.