Kula Devlet Hastanesi, diyabetle mücadelede farkındalık oluşturmak ve toplum sağlığını desteklemek amacıyla “Diyabet Okulu” projesini hayata geçirdi. Proje, hem diyabet hastalarının daha bilinçli bir şekilde hastalıklarıyla başa çıkmalarını sağlamak hem de diyabete yatkın bireyleri erken dönemde bilgilendirerek sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyor.

Diyabet Okulu’nun ilk eğitim programı, önceki gün hastanenin Diyabet Okulu Eğitim Salonu’nda gerçekleşti. Programın açılışında, dahiliye uzmanları tarafından “Diyabet Nedir?” konusu ele alındı. Diyabetle ilgili temel bilgiler, hastalığın risk faktörleri ve erken teşhisin önemi detaylı bir şekilde aktarıldı. Ardından, hastanenin diyetisyeni tarafından “Diyabette Beslenme” konusu işlendi, doğru beslenme yöntemleri, karbonhidrat yönetimi ve sağlıklı tariflerle ilgili bilgiler paylaşıldı. Fizyoterapist, diyabet hastalarının yaşam kalitesini artırmak için “Diyabette Egzersiz” konusunu anlattı. Egzersizin hastalık yönetimindeki kritik rolü ve günlük aktivitelerle entegre edilebilecek basit uygulamalar katılımcılarla paylaşıldı. Eğitim hemşiresi ise “Diyabette İnsülin Uygulamaları” başlığıyla, insülin kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları ve uygulama yöntemlerini detaylandırdı.

Diyabet Okulu, topluma açık ve ücretsiz olarak devam edecek. Eğitimlere katılmak isteyen vatandaşlar, Kula Devlet Hastanesi Diyabet Hemşireliği Birimi’ne başvurarak kayıt oluşturabilecek. Eğitimler sonunda, katılımcılara Diyabet Okulu Eğitim Sertifikası verilecek.