Manisa’nın Kula ilçe devlet hastanesine atanan dahiliye doktorları hasta kabulüne başladı.

Manisa’nın Kula ilçe devlet hastanesine atanan dahiliye doktorları hasta kabulüne başladı.

Geçtiğimiz aylarda hizmete açılan yeni Kula Devlet Hastanesi’nde eksik branştaki doktorların atamasına devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde göreve başlayan yeni çocuk doktorunun ardından Kula Devlet Hastanesi’ne atanan 2 dahiliye doktoru da hasta kabulüne başladı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden Kula’ya atanan Uzman Doktor Melek Şahin ve İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Kula’ya atanan Uzman Doktor Selma Akdoğan’ın ziyaret eden Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül, göreve başlayan yeni doktorlara hayırlı olsun dileklerini ileterek görevlerinde başarılar diledi.