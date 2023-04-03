Ordu’nun Fatsa Kaymakamı Avni Kula, “İlçemize gelen depremzedeleri kucak açarak her türlü ihtiyaçlarında yanlarındayız” dedi.

Kaymakam Avni Kula, deprem afeti sonrası Ordu Valiliği himayesinde Ordu ve Fatsa ilçesinden deprem bölgelerine desteklerin sürdüğünü söyledi. Kaymakam Kula, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kula, “Deprem sonrası ilçemize gelen depremzede vatandaşlarımızı ilk olarak AFAD koordinesinde oluşturulan kayıt büromuzda misafir ederek, kayıt işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Depremzedelerimizin ihtiyaçları çerçevesinde Fatsa Belediyesi ile işbirliği yapılarak talepler karşılanmaktadır. Ayrıca İçişleri Bakanlığımızca başlatılan ’Evim Yuvan Olsun Kampanyası’ hakkında bilgilendirmeler yapılarak bu konuda evlere yerleştirilen ailelerimizin kira ve aidat ücretleri ile elektrik, su ve doğalgaz faturaları Kaymakamlığımız tarafından karşılanmaktadır” dedi.