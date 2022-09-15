Kula Belediyesi tarafından bu yıl 2. kez düzenlenen Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali, Mustafa Ceceli konseri ile başladı. Söylediği eserlerle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı Mustafa Ceceli yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Kula Belediyesi tarafından bu yıl 2. kez düzenlenen Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali, Mustafa Ceceli konseri ile başladı. Söylediği eserlerle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı Mustafa Ceceli yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Kula Belediyesi tarafından bu yıl 2. kez düzenlenen Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali, ünlü sanatçı Mustafa Ceceli konseri ile başladı. Yaklaşık 2 saat boyunca coşkulu bir şekilde konser veren ünlü sanatçı, Kulalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Coşkulu bir şekilde geçen konser boyunca bir an olsun yerinde durmayan ünlü sanatçı Ceceli, ekip arkadaşlarıyla birlikte sahnede oyun havası da oynadı.

Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali’nin başlangıcında sahne alan Mustafa Ceceli’ye hediyeler takdim eden Kula Kaymakam Birkan Tatlısöz ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, ünlü sanatçıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kula Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali, yarın yani 15 Eylül Perşembe günü Ahmet Şafak konseri ile devam edecek.