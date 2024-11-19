Yaklaşık 6 yıl öncesinde kadar faaliyet veren ve ilçe halkı tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Kula Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Müzik Öğretmeni Aslı Kök önderliğinde yeni seslerini bulmak için çalışmalar başladı. Vatandaşların kültürel ve sosyal faaliyetler yönünde kendilerini geliştirebilmeleri amacıyla yeniden çalışmalara başlayan koroya katılım süreci de devam ediyor.

Birbirinden değerli sesleri Kula halkıyla buluşturan ve faaliyet yaptıkları dönemde ilçe halkı tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Kula Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, uzun yıllar süren aranın ardından tekrar Kula halkıyla buluşuyor. Müzik öğretmeni Aslı Kök’ün önderliğinde yeniden faaliyete geçirilen ve ilçede yine büyük bir ilgi uyandıran Kula Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, önceki akşam çalışmalarına başladı.

İlk çalışmasına yoğun bir katılımın olduğu Kula Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nda çalışmalar tamamlandıktan sonra ilçedeki resmi kutlama programlarında ve özel günlerde konser verilmesi hedefleniyor. Çaldığı enstrümanlar ve söylediği şarkılarla Kula halkı tarafından oldukça sevilen bir isim olan Müzik Öğretmeni Aslı Kök’ün koro şefliğinde yeni sezon ve yeni repertuarı ile Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda her hafta Salı günleri saat 20.00-23.00 arasında provalarını sürdürecek. Her yaş grubundan vatandaşların bulunduğu koroya katılmak isteyen vatandaşlar, Kula Belediyesi Çözüm Merkezi’ne başvuru yaparak detaylı bilgi alabilirler.