Manisa’nın Kula ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un Kurban Bayramı’nda çalışmadıklarını gerekçe gösterip halkın sağlığıyla oynama suçlamasıyla işten çıkardığı 19 işçi için Belediye İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin açıklama yaptı. Bu konunun Başkan Tosun’un ilk vukuatı olmadığını belirten Başkan Sezgin, işçilerin sendikadan istifa etmesi için tehdit ettiği iddia edilen Başkan Tosun hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ve bu işin sonun kadar takipçisi olacaklarını ifade etti.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un Kurban Bayramı’nın hemen ardından ilk mesai gününde verdiği karar Kula’da tartışmalara neden oldu. Önceki aylarda sendikal haklarını arayan 4 işçiyi işten çıkaran Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kurban Bayramı’nda iş planlaması yapılmamasından dolayı bayram boyunca çalışmayacaklarını kanuni yoldan belirten 19 işçiyi, halk sağlığını tehlikeye attıkları gerekçesi ile işten çıkardı.

Tartışmalı kararı vermesinin ardından belediyeye ve şahsına ait sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak işçileri halk sağlığını tehdit etmekle suçlayan Başkan Tosun’a, Belediye İş Sendikası’ndan da yanıt gecikmedi. Başkan Tosun’un konu hakkındaki ilk vukuatı olmadığını dile getiren Belediye İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin, toplu sözleşmeden kaynaklanan sendikal haklarını arayan işçileri sendikadan istifaya zorlayan ve tehdit eden Başkan Tosun hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

“Kula, kimsenin istediği gibi at koşturabileceği bir yer değildir”

Kula halkına hizmet eden işçilerin Başkan Tosun’un tehditlerine boyun eğmediği için işten çıkarıldığını dile getirerek işlerin sendika seçme hakkının Başkan Tosun’un iki dudağı arasında olmadığını ifade eden Belediye İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin, “Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kurban Bayramında işe gelmedikleri gerekçesiyle işten çıkardığı 19 üyemiz ile ilgili olarak belediye başkanlığı makamında oturan bir yetkiliye yakışmayan bir üslupla konuşarak işçi kardeşlerimizi ’çakallık’ peşinde koşmakla suçlamıştır. Bu Tosun’un ilk vukuatı değil. Kendisi daha önce de dört arkadaşımızı işten çıkarmıştı. Demek ki huylu huyundan vazgeçemiyor. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’a hatırlatmak istediğimiz birkaç konu var: Toplu sözleşmeden kaynaklanan haklarımızı kullanmak çakallık değildir, sendikadan istifa edin baskılarına karşı dik duruş sergilemek de çakallık değildir. Anayasal ve sendikal ilkelerin gereğidir. İşçilerin anayasal hakkı olan sendika seçme hakkı sizin iki dudağınızın arasında değildir. Siz Kula halkı tarafından, işçileri ve ailelerini işleriyle aşlarıyla tehdit edesiniz diye seçilmediniz. Siz, Kula halkına hizmet eden arkadaşlarımızı sizin tehditlerinize boyun eğmedikleri için işten çıkarasınız diye seçilmediniz. Sorumlu yöneticilik bu değildir. Sorumlu yöneticilik, mübarek Kurban Bayramını işten çıkarmalara alet etmek hiç değildir. İnsanların hassasiyetlerini kullanarak, ’bakın bayramda her taraf çöp ve kurban atıklarıyla dolu’ diyerek Kula işçisini halkın gözünde düşürmek istediğiniz durum, sorumlu olması gereken bir yöneticiye yakışmamaktadır. Kula işçisi, her zaman olduğu gibi bu Kurban Bayramında da Kula halkına hizmet etmeye devam etmiştir. Kula işçisi, bu şehirde hem emeğiyle evine ekmek götürmekte hem de aileleriyle birlikte Kula’da yaşamaktadırlar. Üyelerimizin Kula halkına yaptıkları hizmet aynı zamanda kendi çoluk çocuklarına yaptıkları bir hizmettir. Üyelerimiz sorumluluklarının bilincindedir” dedi.

"Kula işçisinin derdi, Kula halkına hizmet etme derdidir"

Başkan Tosun’u yanlış ve hukuksuz kararından geri dönemeye çağıran Belediye İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin, “Sizi, sorumlu davranarak yanlış ve hukuksuz kararınızdan geri dönmeye çağırıyoruz. Kula işçisinin derdi, Kula halkına hizmet etme derdidir, emeğinin karşılığında sofrasına bir ekmek daha fazla koyma derdidir. Gelin, bozduğunuz iş barışını tümden yok etmeyin ve üyelerimizi işe başlatın. Türkiye’nin dört bir yanında yüz bini aşkın üyesiyle ve ilkeli duruşuyla yıllardır onlarca saldırıya, baskıya, tehdide ve zorbalığa karşı mücadele eden sendikamız Belediye-İş, Kula emekçisinin yanındadır. Üyelerimiz, işe geri alınıncaya kadar bundan önce yurdun dört bir yanında verdiğimiz mücadeleyi Kula’da da vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” ifadeleri kullanıldı.

İl Kurban Hizmetleri Komisyonunun 6. maddesinde "Kurban Satış Ve Kesim Yerlerinin Dezenfekte İşlemleri ve Temizliği Büyükşehir ve İlçe Belediyelerince Yapılacak" maddesine istinaden temizlik işlemlerinin planlamasının belediyeye ait olduğunu dile getiren Başkan Sezgin, herhangi bir işçi adı geçmediğini, işçilerin kanuni yoldan bayramda iş planı yapılmaması nedeniyle işe gelemeyeceğini bildirmelerine rağmen yerlerine görevlendirme yapılmayarak işin aksamasına neden olanların planlama yapan kişiler olduğunu vurguladı.

Personelin Kurban Bayramında çalışmayarak halk sağlığını tehlikeye attığını iddia eden Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda bir kısım personel, keyfi uygulama yaparak bayram boyunca işe gelmemiştir. İşe gelmeyerek sokaklarda çöplerin ve kurban atıklarının zamanında alınmamasına, pis kokulara, kötü görüntülere sebebiyet veren 19 kişi adeta halk sağlığını tehlikeye sokan hastalıklara davetiye çıkarmıştır. Dolayısıyla bu kişiler hem halk sağlığını tehdit etmiş hem de Kula Belediyesi’nin kurumsal kimliğine zarar vermiştir. Belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, birilerinin algıladığı gibi dingonun ahırı değildir. Çakallık peşinde olanların kendi kafalarına göre takıldıkları, istedikleri gibi at oynatabilecekleri yerler hiç ama hiç değildir. Her hukuksuzluğun, keyfi uygulamanın bir karşılığı vardır" dedi.