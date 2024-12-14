Manisa il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlerinin her ay düzenli olarak yaptığı toplantılar kapsamında, 2024 yılının son toplantısı Kula ilçesinde düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli’nin de katıldığı toplantıda 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin düzenlenecek projeler ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat ve eğitim alanındaki yeni yol haritası görüşüldü.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımı ile 2024 yılının son toplantısı Kula ilçesinde düzenlendi. Toplantıda 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin iş ve işlemlerin yanında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat ve eğitim alanındaki yeni yol haritası ile ilgili yapılan çalışmalar görüşüldü. Manisa ve ilçelerinde yürütülen eğitim çalışmaları hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli’ye bilgi verildi. Eğitim başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde hedeflenen başarılara ulaşılması için çeşitli projelerle bu tür faaliyetlerin desteklenmesi kararlaştırıldı. Öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek ve Maarif Modelinin amacına uygun olarak tatbik edilmesi amacıyla hizmet içi eğitimlerin artarak devam edeceği söylendi. Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş’un ev sahibi olduğu toplantı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli’nin iyi dilek ve temennileri ile sonlandırıldı.