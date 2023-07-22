Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kula ilçesinin su kaynaklarını artırmak ve daha kaliteli su temini sağlamak adına 120 milyon TL yatırım bedeliyle başlanan dev projede test aşamasına geçildi ve ay sonu su verilmesi planlanıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula merkezin içme suyu kapasitesini artırarak hanelere yeterli su temin etmek için yoğun mesaisine devam ediyor. 120 milyon TL yatırım bedeliyle devam eden 18 kilometrelik çelik içme suyu terfi hattı ve 5 bin metreküplük içme suyu deposunun inşa çalışmalarında son aşamaya gelindi. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Elektrik Makine İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok, AK Parti İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın, CHP İlçe Başkanı Osman Kasırga, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aydın Topdemir, MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural, Yatırım ve İnşaat Dairesi Şube Müdürü Kadir Bahadır Zeybek, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri Nedim Güner, Mustafa Uygun ve Kula Belediyesi meclis üyeleri yatırım sahasında incelemelerde bulundu. Burada ilk olarak Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir imalat işleri ile ilgili teknik bilgi verdi. Emir, çalışmaların aksamadan devam ettiğini belirtti.

“Kulamıza kesintisiz içme suyu ulaştırmak hedefindeyiz”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Eski hatları da yedekte tutarak, ilçenin su ile ilgili bir sorun yaşamasının önüne geçeceğiz. Bu çalışmalarla Kula ilçemize daha verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırma hedefindeyiz” dedi.

Kula’ya büyük ve önemli bir yatırım yapıldığını belirten AK Parti, MHP ve CHP ilçe Başkanları, tesisin ne derece büyük ve faydalı olduğunu yaptıkları incelemelerle gördüklerini ifade ederek, ay sonunda bu işin sonuçlanacak olmasından ve Kula’nın bol derecede suya kavuşacağından dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.