Samsun’un Terme İlçe Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme’yi sadece Samsun’un değil, Türkiye’nin örnek ilçelerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Terme Belediye Meclisi 2025 Ocak ayı olağan toplantısı Belediye Meclis Salonu’nda Başkan Şenol Kul başkanlığında gerçekleştirildi. Yeni yılın ilk belediye meclis toplantısında konuşan Başkan Kul, 2025 yılını atılım ve yatırım yılı ilan ettiklerini, Terme’nin her köşesine hizmet imzasını atacaklarını belirtti. 2024 yılında yapılan belediye çalışmaları ve 2025 ve sonraki yıllarda planlanan projeler hakkında üyelere bilgilendirmelerde bulunan Kul, meclis çalışmalarının ilçeye hayırlı faaliyetler getirmesini temenni etti. Başkan Kul, yeni yılın sadece bir takvim değişikliği değil, aynı zamanda yeniliklere ve umutlara kapı açan bir fırsat olduğunu belirterek, 2025’te Terme’yi ayağa kaldıracak projelerle vatandaşların daha güvenli, huzurlu ve refah içinde bir yaşam süreceklerini ifade etti.

“2025 yılı, Terme için bir atılım yılı olacak”

Kul, yeni yılın umut dolu bir başlangıç olduğunu ve gelecekteki yatırımlar ile ilçeyi daha güçlü hale getireceklerini belirterek,“2024 yılı, hepimiz için anlam ve sorumluluk dolu bir yıl oldu. Terme’yi sadece Samsun’un değil, Türkiye’nin örnek ilçelerinden biri haline getirmek, hepimizin ortak hedefi. Siz değerli çalışma arkadaşlarım, bu başarının en büyük mimarlarısınız. Her adımımızda Terme halkının menfaatini gözeterek, onların mutluluğunu artıracak projelere imza atacağız. 2025 yılı, Terme için bir atılım yılı olacak. Büyük projeleri hayata geçireceğimiz, mahalle mahalle sorunları çözeceğimiz, daha modern, daha yaşanabilir bir Terme için hep birlikte ter dökeceğimiz bir yıl olacak" dedi.

“Kendi kendine yetebilen bir belediye”

‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olabilmenin standartlarını her geçen gün artırdıklarını belirten başkan Şenol Kul, “Planlı ve programlı olarak gidebilmemiz için eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Belediye konkasör tesisi kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor ve mart ayına kadar bir gelişme olacağını ümit ediyoruz. Aldığımız araçlar var, alacağımız araçlar var. Biz istiyoruz ki harekete geçtiğimiz de geriye dönüp bakmayalım. Yaklaşık olarak 2025 bütçemizi yüzde 100 oranında arttırdık. Küçük bütçeler ile büyük hedefler gerçekleştirilemez. İlçe merkezinde yapılan Terme çayı ıslahı belli bir noktaya kadar geldi ve bu bölgede projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, Galericiler sitesi, bulvar yolu, OSB ve çevre yolu projelerimizi ilçemize kazandırmak için plan ve program dahilinde çalışmalarımıza da devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Galmping ve bungalov müjdesi”

Asıl amaçlarının Terme’yi önemli bir turizm destinasyonu haline getirmek olduğunu vurgulayan Başkan Kul, “Doğayla iç içe tatil arayanların en çok tercih ettiği alternatif tatil türleri arasında bulunan bungalov ve glamping tesisleri yatırımını mavi ile yeşilin buluştuğu cennetten bir köşe olan Terme’mize kazandıracağız. 2025 yılında da her geçen gün büyüyen ve gelişen Terme’mizde yeni hedefler, yeni projeler ve yatırımlarla en iyi şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bunu da hep birlikte, istişare içerisinde, birliğimiz, beraberliğimiz, bu şehre ve bu şehrin insanlarına olan sevgimizle gerçekleştireceğiz” diye konuştu.