Yaz aylarında meydana gelen yangınlarda yanan ağaçların yerine yenileri dikiliyor.
Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Büyükkışla mevkiinde 4 Ağustos tarihinde çıkan yangında zarar gören 4.7 hektarlık alan ile Çekerek’in İsaklı- Kavakalanı mevkiinde 10 Ağustos tarihinde çıkan yangında zarar gören 18 hektarlık alana toplam 19 bin400 fidan dikimi gerçekleştirildi.
Orman İşletme Müdürlükleri tarafından dikilen fidanlarla yangının yaralarının sarılması ve mevcut alanların yeniden yeşertilmesi hedefleniyor.
Kaynak: iha