Nevşehir Belediyesi, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek olan anaokulu ve ilkokul öğrencileri için etkinlik gerçekleştirecek.

Nevşehir Belediyesi, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek olan anaokulu ve ilkokul öğrencileri için etkinlik gerçekleştirecek.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocuklar için düzenlenecek olan etkinlikler ilki 21 Ocak Cumartesi günü yapılacak. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın karne hediyesi olarak Nevşehirli çocuklar, çok sevdikleri çizgi film karakterleri Kukuli ve Arkadaşları ile buluşacak. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde 12.00, 14.00 ve 16.00 saatlerinde üç ayrı seans olarak gerçekleştirilecek olan etkinliğe çocuklar ücretsiz olarak katılabilecek. Gösterimler sırasında salona karneleri ile gelen tüm çocuklara kitap hediye edilecek. Gösterimin gerçekleştirileceği gün yoğunluk yaşanmaması için dileyen ebeveynler çocukları için ücretsiz olan biletleri Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden temin edebilecek.

Etkinliklerin ikinci gününde ise; 22 Ocak Pazar günü yine Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden sihirbazlık gösterisi olacak. 13.30 ve 15.30 saatlerinde iki ayrı seans halinde gerçekleştirilecek olan gösteriye çocuklar biletlerini bugünden itibaren Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden alarak ücretsiz olarak katılabilecek.