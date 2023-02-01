Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren Kütahya Koruyucu Aile Derneği (KÜKAD), 100 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yaptı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren Kütahya Koruyucu Aile Derneği (KÜKAD), 100 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yaptı.

KÜKAD Başkanı Yasemin Çavdar, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamasında, “KÜKAD olarak, bu müstesna gece sebebiyle sizlerden gelen bağışlarla 100 ihtiyaç sahibi ailemize, yetim ve öksüz çocuklarımızın ailelerine; erzak kolisi, temizlik ürünleri, tavuk ve sucuk paketi, ekmek çeşitleri dağıttık. Gelemeyen ailelerimizin evlerine araçlarımızla götürdük. Paylaşmanın, yardımlaşmanın en güzel örneklerinden birini daha yaşadık çok şükür. İnşallah dağıttığımız yardımların karşılığı misliyle geri dönecektir yardımsever kardeşlerimize” ifadelerini kullandı.

KÜKAD’da görev yapan herkesin tamamen gönüllülük esasına göre çalıştığını vurgulayan Yasemin Çavdar, “Çünkü STK’lar da yani sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük esastır. Halkımızın desteği bizleri onurlandırıyor, gururlandırıyor. Derneğimiz de paranın satın alamadığı mutlulukları yaşıyoruz. İyiliğin kardeşliğin, onarılamaz denilen yaralara merhem oluşuna birebir şahit oluyoruz. Yüzler solgun gelse de kocaman bir tebessümle ayrılıyor ihtiyaç sahipleri yanımızdan. Bu da sizlerin desteğiyle, fedakarlığıyla sürdürülüyor. Rabbim hayırlarınızı en yüce katında kabul buyursun inşallah. Sizler 100 aileyi sevindirdiniz, Rabbim de sizleri sevindirsin. Evlatlarınızdan güldürsün. Ölmüşlerinizin ruhuna varsın” şeklinde konuştu.