Kütahya Koruyucu Aile Derneği (KÜKAD), düzenlendiği etkinlikle,Koruyucu Aile Günü’nü kutladı.

Kahvaltı etkinliğine koruyucu aileler ve onların yanında büyüyen çocuklar katıldı. Bir araya gelmenin sevinci ve mutluluğu katılımcıların yüreklerini ısıttı. Etkinlikte çocuklar, palyaçolarla eğlenmenin ve müzik eşliğinde oyunlar oynamanın tadını çıkardılar.

KÜKAD Başkanı Yasemin Çavdar, yaptığı konuşma katılımcılara duygusal anlar yaşattı. 30 Haziran’da yapılacak kutlamaların, Kurban Bayramı sebebiyle ertelendiğini söyleyen Çavdar, ”Koruyucu ailelerimizle gurur duyuyorum. Dünyayı iyilik ve iyi insanlar güzelleştirecek. Sizler, koruyucu aile olmakla bir çocuğun hayatını değil, bir neslin geleceğini şekillendiriyorsunuz" dedi.

Çavdar, koruyucu ailelere seslenerek; "Sizler birer gönül elçisisiniz, örnek insanlarsınız, koruyucu aileliği her yerde anlatın, teşvik edin, ailesiz çocuğumuz kalmasın” dedi.

Hazırlanan hediyeler ve "Her çocuk bir çiçektir, her çocuğa bir çiçek" diyerek çocuklara çiçekler dağıtıldı. Bu anlamlı jestle, çocukların yüzlerinde gülümsemeler oluştu. KÜKAD etkinliğindeki coşku ve mutluluk, katılımcıların yüreklerini ısıttı. Herkes, bir araya gelerek koruyucu ailelerin ve yetişen çocukların hayatlarına dokunma fırsatı buldu. Bu tür etkinliklerin, toplumsal bilincin artması ve aileler arasındaki dayanışmanın güçlenmesine katkı sağladığı görüldü.

Koruyucu aileler, bu anlamlı etkinlikte bir araya gelerek, sevgi ve şefkat dolu bir ortamda, “Biz kocaman bir aileyiz” diyerek daha da çoğalmayı dilediler. KÜKAD’ın düzenlediği etkinliklerin gelecekte de devam etmesi ve daha fazla insanın koruyucu aile olmaya teşvik edilmesi umuduyla etkinlik sona erdi.