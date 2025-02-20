Ankara’nın simge noktalarından olan Kuğulu Park’ta gece yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Başkent’te etkili olan kar yağışı, Kuğulu Park’ı ziyaret eden vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Parkın simgesi haline gelen kuğular ve ördekler, göletin üzerinde süzülerek eşsiz bir görüntü sundu. Özellikle kar yağışı altında parlayan sokak lambaları ve gölette oluşan yansımalar, seyrine doyumsuz bir atmosfer oluşturdu. Ankara’da karın keyfini çıkarmak isteyenler için Kuğulu Park, mest eden kış manzarasıyla en çok tercih edilen noktalardan biri olmaya devam ediyor.