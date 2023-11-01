Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında Filipinler’de Manila Türk Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyona özel davetli olarak katılan Kuşadası Folklor ve Araştırma Derneği (KUFAD) Halk Oyunları Ekibi, Türkiye ve Kuşadası’nı Filipinler’de başarıyla temsil etti.

Filipinler Manila Türk Büyükelçiliği’nde Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında bir resepsiyon düzenlendi. Filipinler Türk Büyükelçisi Niyazi Evren Akyol ev sahipliğinde 24-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenen resepsiyona Filipinler Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte, çeşitli ülkelerin büyükelçileri, başkonsolosları ve diplomatlarının yanı sıra Kuşadası’nda faaliyet gösteren ve bugüne kadar ulusal ve uluslararası pek çok yarışmada önemli başarılara imza atan KUFAD Halk Oyunları Ekibi de katıldı. Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel çeşitli etkinlik ve faaliyetlerin düzenlendiği resepsiyonda KUFAD Halk Oyunları Ekibi sergilediği bir saatlik halk oyunu gösterisi ile Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Kuşadası’nı ve Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Resepsiyonun ardından Filipinler Türk Büyükelçisi Niyazi Evren Akyol, KUFAD Halk Oyunları ekibini makamında ağırladı. KUFAD ekibini gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik eden Büyükelçi Niyazi Evren Akyol, Türkiye’nin tanıtımını destekleyecek etkinlik ve organizasyonlarda iş birliği sağlamak istediklerini belirtti.