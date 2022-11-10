Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sokak köpeklerinin ısırması sonucu kuduz teşhisi konulan ve dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden 12 yaşındaki Mustafa Erçetin köyünde toprağa verildi.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sokak köpeklerinin ısırması sonucu kuduz teşhisi konulan ve dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden 12 yaşındaki Mustafa Erçetin köyünde toprağa verildi.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde yaşayan 12 yaşındaki Mustafa Erçetin, başıboş köpek tarafından ısırıldı. Durumu ailesinden gizleyen çocuk, fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Kuduz olduğu tespit edilen Erçetin, tedavi için Ankara’ya gönderildi. Ankara Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde kuduz tanısıyla tedavi gören 12 yaşındaki Erçetin tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Vefat eden Mustafa Erçetin’in cenazesi sabah uçakla Muş’a oradan karayolu ile memleketi Adilcevaz’ın Göldüzü köyüne getirildi. Mustafa Erçetin’in cenazesi ilk olarak evine getirilirken burada ailesi ve yakınları fenalık geçirdi. Daha sonra köy mezarlığına götürülen Mustafa Erçetin’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Erçetin’in annesi ve yakınları fenalık geçirdi.