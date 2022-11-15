Ardahan’ın Damal ilçesinde İnsan ve Hayvanlarda Kuduz Hastalığının önemi ve korunma yolları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ardahan’ın Damal ilçesinde İnsan ve Hayvanlarda Kuduz Hastalığının önemi ve korunma yolları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ve Ardahan-Damal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile Salgın Hastalıklarla Mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen "Kuduz Hastalığı Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

Ülke gündeminde son günlerde geniş yer bulan Kuduz Hastalığı ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen toplantıya Damal Kaymakamı Semih Cembekli, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. Bilgilendirme toplantısında İlçe Tarım Müdürü Ali Cihat Toydemir ve Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül Veteriner Hekimlik ve Kuduz Hastalığı başlıklı bir sunum yaptı.

Toplantı sonrası konuşan Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, "Yüzde 99,9 ölümcül fakat aşılama ile yüzde 100 engellenebilir bir zoonoz hastalık olan kuduz hastalığı ile ilgili bilgilendirme yaptık. Bölge genelinde sık sık görülen bu önemli hastalığı engellemek amacıyla önemli bir proje yürütmekteyiz. Aşılama kampanyaları ile önlenebilir bir hastalık olan Kuduz hastalığına karşı çalışmalarımız devam edecek’’ dedi.