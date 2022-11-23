Kudüs’te sabah saatlerinde iki farklı noktada art arda meydana gelen patlamalarda 16 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kudüs’te sabah saatlerinde iki farklı noktada art arda meydana gelen patlamalarda 16 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği açıklandı.

Batı Kudüs’ün girişinde yer alan Givat Shaul bölgesindeki bir otobüs durağında ve Kudüs’ün başka bir girişi olan Ramot kavşağındaki otobüs durağı yakınında sabah saatlerinde meydana gelen patlamalarda bilanço arttı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre patlamalarda 16 yaşındaki Kanada vatandaşı Aryeh Schupak hayatını kaybetti. Schupak için yerel saatle 15.00’te cenaze töreni düzenleneceği, gencin Har Hamenuhot mezarlığına defnedileceği belirtildi. Kanada’nın Kudüs Büyükelçisi Lisa Stadelbauer, sosyal medya hesabından yaptığın paylaşımda, "Genç bir Kanadalı’nın bu sabah Kudüs’te meydana gelen menfur terör saldırısında hayatını kaybettiğini doğrulamak yürek burktu. Ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Kanada her türlü terörü kınamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Netanyahu yaralıları ziyaret etti

İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu, Shaare Zedek Tıp Merkezine getirilen yaralıları ziyaret etti. Netanyahu, “Teröre karşı mücadelemiz devam ediyor. Tüm İsraillerin güvenliğini hızla sağlamak için her şeyi yapacağız. Acımasızca öldürülen 16 yaşındaki Aryeh’in ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Olay yerine patlayıcı maddeler yerleştirilmiş"

İsrail polisinden yapılan son açıklamada ise, "Kudüs’te karadan ve havadan aramalar devam ediyor. İsrail polisinin bomba imha uzmanları tarafından ilk incelemeler, olay yerlerine patlayıcı maddelerin yerleştirildiğini gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

İlk olarak 14 kişinin yaralandığı açıklanmıştı

İsrail polisi sabah saatlerinde yaptığı ilk açıklamada, art arda meydana gelen patlamalarda toplam 14 kişinin yaralandığını aktarmıştı. İsrail medyası patlamaların "çanta içine konulan patlayıcıların infilak etmesi sonucu meydana geldiğinin tahmin edildiğini" belirtmişti.