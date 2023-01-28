Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesinde İsrailli yerleşimcilere ateş açıldı. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İsrail polisinden yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin yaralandığı, saldırganın ise etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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