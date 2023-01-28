Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2 İsrailli yaralandı.

Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2 İsrailli yaralandı.

Bekçilerin durdurduğu şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı Bekçilerin durdurduğu şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesinde İsrailli yerleşimcilere ateş açıldı. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İsrail polisinden yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin yaralandığı, saldırganın ise etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.