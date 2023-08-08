Kudüs’te düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden milli atletlerin hedefi Türk bayrağını göndere çektirmek. Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da, “Geçmiş dönemlerde altın madalya alan sporculara yapılan muamele bizim dönemimizde bütün sporculara yapılıyor. Onun için çok daha güçlü olmamız gerekiyor. Gücümüzle birlikte çok daha fazla madalya almamız gerekiyor” dedi.

Avrupa’da farklı yarışlarda kürsüye çıkan milli atletler, Kudüs’ün ev sahipliği yaptığı Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda da madalya için yarışacak. Türkiye’nin 38 sporcu ile mücadele ettiği şampiyona, 10 Ağustos Perşembe günü sona erecek. Ayça Fidanoğlu, Edanur Tulum gibi Avrupa’da kendi disiplinlerinde lider olan atletlerle birlikte Dilek Koçak, Ali Peker, Erdem Tilki, Hayrettin Yıldız, Ayetullah Demir gibi sporcuların da bulunduğu güçlü kadrosuyla kürsüde zirvede yer almak isteyen milli atletler, İstiklal Marşı’nı okutup Türk bayrağını göndere çektirmek için mücadele edecek.

"Hep beraber en iyisini yapacağımızdan şüphem yok"

Şampiyona öncesinde milli sporcularla bir araya gelen Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Çin’de düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Şampiyonası’nda 8 altın, 7 gümüş, 3 bronz olmak üzere 18 madalya kazanıldığını hatırlattı. Çintimar, daha önce elde edilen madalyaların yarısından daha fazla madalya kazanıldığını vurgulayarak, “Bu başarı hocalarımın, ağabeyleriniz ve ablalarınızın. Siz daha da ileriye gideceksiniz. Biz gençlere önem veriyoruz. Geçmiş dönemlerde altın madalya alan sporculara yapılan muamele bizim dönemimizde bütün sporculara yapılıyor. Onun için çok daha güçlü olmamız gerekiyor. Gücümüzle birlikte çok daha fazla madalya almamız gerekiyor. Bu şampiyonalar ilerleyen dönemler için de ayrı bir öneme sahip. Sizler, olimpiyatlara, 2028 ve sonrasına hedef olan ekipsiniz. Bunun için de elinizden gelenin en iyisini yapacağınızdan eminim. Ama sahada biraz daha fazla gayretle mücadele etmek gerekiyor. Hepinize ayrı ayrı başarı diliyorum. Hep beraber en iyisini yapacağımızdan şüphem yok” ifadelerini kullandı.

Başkan Çintimar’ın açıklamasının ardından milli atletler de kendilerine ve takımlarına güvendiklerini belirterek, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederek madalya sözü verdi. Milli sporcular daha sonra üçlü çekerek tezahürat yaptılar.

Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda şu sprocular yer alıyor:

”Abdulkerim İran, Ali Peker, Alişan Alphan, Atilla Göktuğ Taşdelen, Ayça Fidanoğlu, Ayetullah Demir, Caner Can Tunçtan, Cuma Özcan, Dilan Çukurçam, Dilek Koçak, Diyar Ergüven, Eda Nur Tulum, Edibe Yağız, Elif Nur Özbey, Emine Ceylan, Emre Çiftçi, Erdem Tilki, Esmanur Yılmaz, Furkan Mutlu, Hakkı Burak Yılmaz, Halil Sade, Hayrettin Yıldız, Hilal Mutlu, Hira Öztoprak, Hüseyin Mutlu Korkmaz, Kadriye Dilek Durmuş, Kıyasettin Kara, Merve Karakaya, Mikail Dere, Muhammet Hanifi Zengin, Mustafa Çinpolat, Mustafa Efe Kuru, Orçun Ünalan, Ozan Bayram, Ömer Faruk Bozdağ, Tülin Ek, Utku Göler, Yunus Ege Altınay.”