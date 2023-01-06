Şanlıurfa’da "Kudüs Şairi" olarak bilinen eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan, vefatının 23. yılında kabri başında anıldı.

Şanlıurfa’da "Kudüs Şairi" olarak bilinen eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan, vefatının 23. yılında kabri başında anıldı.

Harran Kapı Mezarlığı’ndaki anma programında Mehmet Akif İnan’ın kişiliği ve edebi yönüyle ilgili konuşmalar yapılarak, Kur’an-ı Kerim okundu. Memur-Sen Şanlıurfa İl Temsilcisi İbrahim Coşkun yaptığı konuşmada, “İnançlı, kararlı, cesur, eylemci tarafları ile önder, lider olmuş müstesna bir şahsiyet olan Akif İnan, inanç, iddia ve idealleri doğrultusunda anlamlı ve bereketli bir ömür yaşamıştır. Bugün de bu bereketli ömre milyonlarca üyesiyle kurmuş olduğu Memur-Sen Sendikası’nın sesi ve nefesi olmaya devam etmektedir. Burada bugün bizimle beraber olmanızdan dolayı hepinizden Allah razı olsun diyorum, teşekkürlerimi arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından program son bulurken, katılımcılara çeşitli ikramlar dağıtıldı. "Mescid-i Aksa" şiiri dolayısıyla "Kudüs Şairi" olarak da bilinen İnan, 2000 yılında memleketi Şanlıurfa’da vefat etti.

Anma programına Memur-Sen Şanlıurfa İl Temsilcisi İbrahim Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Kaytan, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, İnan’ın ailesi, yazarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda seveni katıldı.