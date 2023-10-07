Afyonkarahisar’da Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kudüs Camiinde, yatsı namazı ‘Gençlik Buluşması’ programı gerçekleştirildi.

Programa İl Müftüsü Sinan Kazancı, İl Müftü Yardımcısı Harun Yılmaz Şube Müdürü Hasan Demir, Hattat Karahisari Anadolu imam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Vehbi Göktaş, cami görevlileri, gençler ve cemaat katıldı. Yatsı namazı öncesi yapılan programda, Kur’an-ı Kerim tilavet edildi. Naat, kaside ve ilahiler okundu. Programın devamında İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından sohbet yapıldı. Program ikramların ardından sona erdi.