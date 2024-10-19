Şeker hastalığına yakalandıktan sonra şifayı kudret narında bulan Ziraat Mühendisi Şenol Özmen, çalıştığı iş yerinden ayrılarak 5 yıl önce kudret narı üretimi yapabilmek için sera kurdu.

Yıllar önce şeker hastalığına yakalanmasının ardından şifayı kudret narında bulan Ziraat Mühendisi Şenol Özmen, evinin arka kısmında sera kurdu. Şeker hastalığına iyi gelmesi ile bilinen kudret narının özelliklerini 5 yıl önce yakalandığı şeker hastalığı ile öğrenen Şenol Özmen, o gün bugündür kudret narı üretiyor. Sera kurarak üretime geçen Özmen, "Kudret narı şeker hastalığından kolestrole kadar birçok rahatsızlıklarda fayda sağlayan bir üründür. C vitamini çok yüksektir. Bilhassa zeytinyağında 3 aylık dinlendirme yapıldığında şeker yüksekliğini aşağı indirerek şeker hastalığına çok büyük fayda sağlamaktadır. Kolestrol seviyelerinde düşme gözlemlenmiştir. Prostat mide rahatsızlığında birçok faydası görülüyor. Sağlık sorunu olan insanlara şiddetle tavsiye ediyorum. Şeker hastalığı ile ilk tanıştığım dönemlerde bunu üretmeye karar verdim. Bunun üretimine başladıktan sonra şeker hastalığım ortadan kalktı. Şeker hastalığı ile ilgili herhangi bir şey kalmayınca biz de endüstriyel üretime geçmeye karar verdik. Kudret narını şu anda Türkiye genelinde birçok kişiye gönderiyoruz. Düzce bölgesinde, birçok bölgede de marketlerde bulunmaya başlandı. Şeker hastalığı neticesinde tanıştım ürünle. Düzce gibi bir yerde kudret narı yetişebiliyorsa, Türkiye’nin birçok noktasında kudret narı yetişebilir. Çiftçilerimiz kudret narından verim alabilir. Ziraat mühendisi olduğum için ideallerim doğrultusunda amacım Düzce’ye fındığa alternatif ürünler sunmaktı. Üzümsü meyveler üretimi ile ilgili çeşitli araştırmalar yaptım, bahçeler kurdum. Bundan dolayı bu tarz ürünlere yönelme kararı aldım. Ziraat mühendisi olduğumdan beri bu ürünler ile ilgili araştırmalar yapıyordum. Ayrıca iş güvenliği uzmanlığı yapıyordum. 5 yıl önce memleketime döndüm. Bütün enerjimi maddi ve manevi olarak toprağa verdim. Başarı almaya başladım. Çiftçilere birer ekmek kapısı açtık. Hem kendim üretiyorum hem de çiftçilere ücretsiz danışmanlık eğitimi veriyorum. Konserveleyerek veya paketleyerek nasıl piyasaya sürülebileceği ile ilgili çiftçilere ücretsiz danışmanlık veriyorum" ifadelerini kullandı.