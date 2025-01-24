Erzincan, Bayburt ve Erzurum’un yer aldığı Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) bölgesinde Bayburt’tan 3, Erzurum’dan 3 ve Erzincan’dan 2 olmak üzere toplam 8 projeye onay verildi.

KUDAKA tarafından yürütülen “SOGEP Anadolu’dakiler Programı" ile 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na sunulan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.

İllerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amaçlarını önceleyen program kapsamında bölgeden 8 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Yatırım tutarı yaklaşık 50 milyon TL olan 8 projeye KUDAKA tarafından yaklaşık 40 milyon TL destek sağlanacak.

Projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte bölgede 147’si kadın olmak üzere toplam 168 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

2024 Yılı SOGEP ve SOGEP Anadolu’dakiler Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projeler listesi:

1. Bayburt- Bayburt Ekoköy-2 Projesi (Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü) SOGEP

2. Erzurum- Kırsalda Süt Üreticilerinin Emeği Kazanca Dönüşüyor (İspir Belediye Başkanlığı) SOGEP

3. Erzurum- Köylerde Üretim Atölyesi Projesi (Yakutiye Belediye Başkanlığı) SOGEP

4. Erzurum- Kadınlar Çalışsın, Ehram ve Ehram Bez Bebek Üretilsin (Atatürk Üniversitesi Tortum Meslek Yüksek Okulu) SOGEP

5. Erzincan- Üzümlü Belediyesi Yöresel Ürün Pazarı (Üzümlü Belediye Başkanlığı) SOGEP

6. Bayburt- Ehramdan Geleceğe Çağrı (Baksı Kültür Sanat Vakfı) SOGEP Anadolu’dakiler

7. Bayburt- Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Dokuyoruz (Kenan Yavuz Kültür Vakfı) SOGEP Anadolu’dakiler

8. Erzincan- Hünerli Ellerden Tescilli Lezzetler (S.S. Erzincan Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi) SOGEP Anadolu’dakiler.