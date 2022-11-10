Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen “2022 Yılı Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programı” çerçevesinde destek almaya hak kazanan ve Babacan Kuruyemiş Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından uygulanacak “Büyümemiz İçin Verimlilik İksirini Gençlerin Elinden Alıyor, Yurt Dışına Açılıyoruz” isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen “2022 Yılı Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programı” çerçevesinde destek almaya hak kazanan ve Babacan Kuruyemiş Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından uygulanacak “Büyümemiz İçin Verimlilik İksirini Gençlerin Elinden Alıyor, Yurt Dışına Açılıyoruz” isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nda gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, şirket yöneticisi Murat Urkuç ve Ajans yetkilileri katıldı.

2022 Yılı Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programının “İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde ihtiyaç duyulan fiziki ve teknolojik altyapının geliştirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, uluslararası standartlara uygun katma değeri yüksek üretim yapılması ve genç istihdamının artırılması” önceliği bağlamında desteklenen ve toplam bütçesi 2 milyon TL olan proje ile kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren ve bölgenin önemli markalarından bir olan firmanın üretim hattı son teknoloji makine ve ekipmanlarla genişletilerek katma değeri yüksek ürünlerin üretimi yapılacak.

Projenin tamamlanması ile birlikte tesisin üretim kapasitesinin iki katına çıkarılması, 20 kişilik ek istihdam sağlanması ve 47 ülkeye ihracat yapılması hedefleniyor.