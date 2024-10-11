DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Küçüksu parkında yenileme çalışmalarına başlayarak, halkın daha rahat parkta bulunmasını amaçlıyor.

Düzce’de vatandaşların akşam saatlerinde vakit geçirebileceği alanlardan birisi olan Küçüksu Parkı’nda Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Daha yaşanabilir bir şehir için adım adım çalışıyoruz sloganı ile yola çıkan ekipler yaya güvenliğini ve konforunu arttırmak için Küçüksu parkında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Nikah dairesinin arka kısmında kalan ve vatandaşların yoğunlukla şikayet ettiği kaldırımda düzenleme çalışmalarını yapan ekipler, bölgede ki çalışmasını kısa süre içerisinde bitirmesi planlanıyor.