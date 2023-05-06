Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi Erzurum Mitinginin yankıları sürüyor.

Miting alanında 135 bin, caddelere sokaklara taşan toplam200 bine yaklaşan kalabalıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bağrına bastı. Yeni miting meydanında kusursuz denebilecek bir organizasyona imza atan Erzurum teşkilatı tam not aldı. AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, miting sonrası teşekkür mesajı yayınladı. ‘Erzurum Kararını Verdi!’ başlığı ile Erzurum halkına mesaj gönderen İl Başkanı Av. Küçükoğlu, “Teşekkürler Erzurum. Kadim Şehrimiz 7’li masaya gereken cevabı 130 bin kişiyle miting meydanında vermiştir. Türkiye Yüzyılına doğru çıktığımız bu yolda, bizleri destekleyen aziz hemşerilerime, dava arkadaşlarıma ve Cumhur ittifakımızın değerli ortaklarına teşekkürlerimi sunarım” dedi.

“Erzurum Türkiye’nin yansımasıdır”

Erzurum’un her konuda Anadolu’nun önsözü olduğunu ifade eden AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, “Yıllardan beridir Erzurum’da ortaya çıkan siyasi tablo Türkiye geneli tabloya yansımıştır. Erzurum mitingi ile aslında Türkiye’nin 14 Mayıs seçiminde ki kararını da ortaya koymuştur. İnşallah önümüzdeki hafta sonu Cumhurbaşkanımızın yeniden balkon konuşması yapacağı yeni rekorlara imza atacağı gün olacaktır” diye konuştu.

Erzurum mitingi sosyal medyada da rekor kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum mitingi esnasında coşkulu kalabalığın ilgisine atıfta bulunarak, “Erzurum’da 130 bin kişiden fazla katılım gördüm” sözleri sonrasında, katıldığı TV programlarında Erzurum’a mitinge övgüleri de gündemde yerini aldı. Sosyal Medya Platformu Facebook ve Twitter’da gündemde ilk sıraya yerleşen Erzurum mitingi paylaşımlarının yanı sıra mitingin hemen sonrasında özel bir TV programında Erzurum mitinginin kendi siyasi tarihinin en coşkulu mitingi olduğunu açıklaması ise Erzurum’da memnuniyetle karşılandı.