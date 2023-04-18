AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, kamu yatırımları noktasında AK Parti iktidarları döneminde şehre yapılan yatırımlara dikkat çekti.

Milliyetçi muhafazakar yapısıyla dikkat çeken Erzurum’a Cumhur ittifakına gösterilen teveccühün devam ettiğini dile getiren AK Parti İl Başkanı Küçükoğlu, 14 Mayıs seçimleri sonrasında da yatırımların artarak devam edeceğini söyledi. İpek yolunun önemli noktalarından biri olan Erzurum’un hem ekonomik hem de stratejik önemine değinen Başkan Küçükoğlu, 20 yıl öncesine kadar yapılan yatırımların belki de on katına yakın yatırımların olduğunu kaydetti.

AK Parti iktidarlarının iş başında olduğu 20 yıl içerisinde 50 milyar TL’yi aşkın kamu yatırımlarının hayata geçirildiğini söyleyen Küçükoğlu, “Eğitimden sağlığa, kültürel ve tarihi yatırımlardan sportif yatırımlara kadar bu şehre yapılan tüm yatırımlar AK Parti iktidarlarının Erzurum’a verdiği değeri ortaya koymaktadır.” dedi.