AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Mesajında 18 Mart 1915 günü vatanın dört biryanından gelen yüzbinlerce vatan evladının dirayetle destansı mücadele sergilediğini anlatan Başkan Küçükoğlu, böylesi kadim günlerin hatırlanmasının önemine değindi.

Başkan Küçükoğlu, Kurtuluş mücadelesinde güç dengelerinin karşılaştırıldığında maddenin mana, güç ve kuvvetin inanç karşısında âciz kaldığına vurgu yaptı. Küçükoğlu, kutlama mesajında şu cümlelere yer verdi. “Çanakkale Muharebesi, tüm imkânsızlıklara rağmen iman gücü ve vatan sevgisiyle kazanılan muhteşem bir zaferdir. Zor dönemlerde insanımızın yüreğine çöken ümitsizliği, karamsarlığı ortadan kaldırmış milli mücadelemize ilham kaynağı olmuş, başarıya ulaşılmasında büyük rol oynamıştır. O gün ortaya çıkan Diriliş ruhunu yaşatmak mücadelesinde olmalıyız. Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır. Bu vesile ile Çanakkale Zaferimizin yıldönümü kutlu olsun. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi minnetle anıyorum.”