Manavgat Belediyesi Huzurevi’nde konaklayan büyükler, Belediye Side Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören 120 öğrenciyle Boğaz Otel’de düzenlenen "Şimdi Ben-Yaş Alınca Ben" defilesinde bir araya geldi.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan, Özel Kalem Müdürü Hatice Sözen, Kreşler Müdürü İhsan Can, Huzurevi Müdürü Adem Uçar, kreş öğretmenleri, huzurevi çalışanları katıldı. Etkinlik öncesi küçükler, huzurevinde yaşayan büyüklerin ellerinden öperek onlarla sohbet etti. Kreş çocuklarını sevip okşayan büyükler daha sonra defile için podyuma çıktı. Minikler ellerinde, “Şimdi Ben”, büyüklerse “Yaş alınca Ben” pankartlarıyla podyumda el ele yürürken, izleyenleri geçmişten geleceğe anlamlı bir yolculuğa çıkardı. Defile sonrasında hep birlikte yenen yemeğin ardından küçükler, hazırladıkları hediyeleri büyüklerine öperek verdi. Çocuklarla keyifli zaman geçiren büyüklerin yüzünden gülücük eksik olmadı. Belediye Başkanı Şükrü Sözen adına konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan, küçüklerle büyüklerin bir arada olmasının son derece anlamlı olduğunu dile getirdi.