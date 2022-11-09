Kaynarca’da yapımı tamamlanan Küçükkaynarca Millet Bahçesi ile Köy Yaşam Merkezi törenle açıldı.

Kaynarca’da yapımı tamamlanan Küçükkaynarca Millet Bahçesi ile Köy Yaşam Merkezi törenle açıldı.

Küçükkaynarca Millet Bahçesi ile Köy Yaşam Merkezi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahri Kasırga’nın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Büyükşehir Belediyesi olarak Sakaryalılara hizmet için gayretle çalıştıklarını, klasik hizmetlerin dışında doğrudan vatandaşlara dokunan, şehrin bilinirliğini artıran projeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Ekrem Yüce, "Bugün de burada hep birlikte Küçükkaynarca Millet Bahçesi ile Köy Yaşam Merkezi’nin açılışını gerçekleştiriyoruz. 7’den 70’e tüm hemşerilerimizin huzur ve keyifle zaman geçirebilmeleri için tüm ayrıntıların düşünüldüğü Millet Bahçemizi hemşerilerimizle buluşturmak üzere elimizden gelen gayreti gösterdik. Tüm Kaynarcalı hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Öte yandan açılışta, siyasi partilerin ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve vatandaşlar da yer aldı.