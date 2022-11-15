Bilecik’te ’Göletler Diyarı’ diye adlandırılan Pazaryeri’nde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda sonbaharın gelişiyle dökülen yapraklar kartpostallık görüntüler oluştu.

Bilecik’te ’Göletler Diyarı’ diye adlandırılan Pazaryeri’nde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda sonbaharın gelişiyle dökülen yapraklar kartpostallık görüntüler oluştu.

Marmara Bölgesi’nin güneydoğusunda doğal güzellikleriyle dikkati çeken Bilecik’in Pazaryeri ilçesi, 8 göledi, muhteşem doğa manzarası, verimli toprakları ve kamp alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. İl merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan ilçeyi, özellikle hafta sonlarında civardaki İstanbul, Kocaeli, Kütahya, Bursa, Eskişehir gibi Sakarya gibi büyükşehirlerden günübirlik tatilciler tercih ediyor. Serin havası, çam ormanlarının içinde doğa tutkunlarını ağırlayan Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda sonbahar tüm renkleriyle yaşanıyor. Küçükelmalı köyü sınırları içinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan tabiat parkı, sonbaharın gelişiyle dökülen yapraklar kartpostallık görüntüler oluştu. Bilecik’te doğa fotoğrafçılığı yapan Mustafa Tekeli’nin objektiklerine takılan fotoğraf kareleri bu güzelliği gözler önüne serdi.