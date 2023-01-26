Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Küçükelmalı Milli Eğitim Kampı’nda öğrenciler ile bir araya geldi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Küçükelmalı Milli Eğitim Kampı’nda öğrenciler ile bir araya geldi.

Başkan Tekin ara tatilde Küçükelmalı Milli Eğitim Kampı’nda eğitimine devam eden ortaokul öğrencileriyle bir araya gelerek onlara test kitabı hediye etti ve bir sonraki buluşma için kokoreç sözü verdi. Öğrencilerle bir süre sohbet edip hoş vakit geçiren Başkan Tekin buluşma sonrası, “Anlaştık karşılıklı tebessümle başarılar diledik . Allah hepsinin kalbine göre versin pırıl pırıl gençliğimiz var maşallah” ifadelerini kullandı.