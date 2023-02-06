Küçükçekmece Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, deprem bölgesine doğru yola çıktı.
Küçükçekmece Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, deprem bölgesine doğru yola çıktı.
Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği’ne bağlı 25 kişilik arama kurtarma ekibi, 10 ili etkileyen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, deprem bölgesine ulaştıktan sonra AFAD’ın yönlendirmesiyle ihtiyaç duyulan bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.
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