Öte yandan kavga anına ilişkin yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere tarafların birbirlerine vurduğu anlar yansırken, silahların patladığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Müşterilerin korku içinde kaçmaları da görüntülere yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Meydanı’nda bulunan bir sitede yaşandı. Meydanda bulunan sitenin eski yönetimi ile yeni yönetimi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyümesiyle taraflar birbirine girdi. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada yaralı sayısı 13’e yükseldi.

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