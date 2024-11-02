Küçükçekmece’de vakaya giden ambulansa yol vermeyen sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışmalarda, ambulans logolu ve çakar siren tertibatı bulunan aracın, tescil cinsinin kamyonet olduğu ve belgesiz olarak ambulans hizmeti verdiği ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece’de meydana gelmişti. Yol üzerinde seyir halinde olan bir sürücü, vakaya giden ambulansa yol vermemiş, ambulans şoförünün ısrarla siren ve korna çalmasına aldırış etmeyince, ambulans şoförü sokak üzerinde geri geri gitmeye başlamıştı. Umursamaz otomobil sürücüsü, rahat bir tavırla geri giden ambulansın peşinden aracı sürmeye devam etmişti. O anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Ambulans aracının tescil cinsinin kamyonet olduğu ortaya çıktı

Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüler sonrası harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerde yer alan ambulansı tespit etti. Yapılan çalışmalar çerçevesinde ambulans logolu ve çakar siren tertibatı bulunan aracın, yapılan kontrollerinde tescil cinsinin kamyonet olduğu ve belgesiz olarak ambulans hizmeti verdiği ortaya çıktı.

3 bin 709 lira idari para cezası ve 15 gün trafikten men

Ekiplerce yakalanan araç sürücüsü A.A., ‘motorlu aracın tescil belgesinde gösterilen maksat dışında kullanmak’, ‘çakar siren tertibatı bulundurmak’, ‘izin almaksızın reklam, logo, yazı, işaret bulundurmak’, ‘cam film kullanmak’, ‘aracı ters yönde sürmek’, ‘sis farlarını sisli havalar dışında diğer farlarla yakmak’ ve ‘seyir halinde cep telefonu kullanmak’ suçlarından 23 bin 709 lira idari para cezasına çarptırıldı. Ayrıca sürücü, ‘trafik kanununu ihlal’ etme suçundan 15 gün süreyle trafikten men edildi.