Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar ve aileleri, uçurtma uçurarak doyasıya eğledi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar ve aileleri, uçurtma uçurarak doyasıya eğledi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Hasanoğlu Deresi Parkında, Uçurtma Şenliği düzenlendi. Şenliğe, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve birçok vatandaş katıldı. Şenliğe katılan çocuklar, aileleriyle birlikte gök yüzünü rengarenk uçurtmalarla süsledi. Etkinlikte uçurtmanın yanı sıra, çocuk oyunları, sahne şovları gibi birçok etkinlik yapıldı. Irmak Arıcı sahne alarak, şarkılarıyla şenliğe katılan vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Uçurtma Şenliğine katılan Hasan Barat, “Bugün Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Uçurtma Şenliğini katıldık. Çok güzel, çocuklarım eğlendi, çok güzel geçti bu gün. Küçükçekmece Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. İkramlar çok güzeldi. Eğlendik, coştuk, uçurtmalar uçurduk, çok güzel bir hafta sonu geçirdik” dedi.

Şenliğe Katılan Esma Barat, “Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği Uçurtma şenliğine katıldık. Eğlenceli bir gündü, eğlenceli bir hafta sonu geçirdik. Çocuklarım çok eğlendi” şeklinde konuştu.