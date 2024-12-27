Küçükçekmece’de 4 katlı bir binanın girişinde bulunan tekstil atölyesinde yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı bir binanın girişindeki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların dışarıda olduğu sırada çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, dumanları gören sokak sakinleri atölyeye yardıma koştu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Sokak polis ekipleri tarafından bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede büyük çaplı hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili konuşan sokak sakini Recep Çelik, “Balkona sigara içmeye çıkmıştım. Baktım dumanlar çıkıyor. Abinin biri içeri girmeye çalışıyordu. Gelip adamı tuttuk ve ayran falan içirdik. Sonra itfaiye gelip müdahale etti. Burası tekstil üzerine bir işyeri. İçerde kimse yoktu” dedi.