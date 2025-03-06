Küçükçekmece’de polis ekiplerince şüpheli bir araçta yapılan aramada 3 silah, 2 el bombası ve 1 kalaşnikof ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınanların öğrenildi.

Olay, Küçükçekmece Atakent Mahallesi Selçuklu Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı. Arama sırasında araçta çok sayıda silahın bulunması üzerine olay yerine Terör, Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sevk edildi. Araçta inceleme aramada, 3 silah, 2 el bombası ve bir tane kalaşnikof (AK-47) ele geçirildi. Araçta bulunan yaşları 18’den küçük kişiler gözaltına alındı.

Ele geçirilen silahlar incelenmek üzere emniyete götürülürken, araç ise emniyet otoparkına çekildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.