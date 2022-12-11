Küçükçekmece’de iki arkadaş silahla şakalaştığı sırada silah ateş aldı. Kafasına kurşun isabet eden şahıs hayatını kaybederken, arkadaşı kaçtı.

Küçükçekmece’de iki arkadaş silahla şakalaştığı sırada silah ateş aldı. Kafasına kurşun isabet eden şahıs hayatını kaybederken, arkadaşı kaçtı.

Olay, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi’nde 9 Arılık günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ş.E.A’nın evine gelen arkadaşı Ahmet M., evde bulunan silahla şakalaşmaya başladı. O sırada patlayan silahtan çıkan mermi Ahmet M.’nin kafasına isabet etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ahmet M. hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Ahmet M. hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan Ş.E.A’yı yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Ş.E.A’nın komşusu Dilaver Dede, “Görüp duyduğumuz kadarıyla anlatıyorum. Balkona çıkıp otururken olay yeri inceleme ekiplerini gördüm. Eşim karşıdaki komşuyu arayıp öğrendi. İki üç arkadaş silahla oynayıp şakalaşırken silah patlamış. Yandaki komşu sesi duyunca polisi aramış. Komşunun kızı ve eşi aşağıda kaldırımda oturuyordu. Daha sonra babaları ve olay yeri inceleme gelip inceleme yaptı” dedi.