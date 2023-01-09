Küçükçekmece’de park halindeki 2 minibüste yangın çıktı. Alevlere teslim olan minibüsler itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda güçlükle söndürüldü. Minibüslerin hurda yığınına döndüğü yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Küçükçekmece’de park halindeki 2 minibüste yangın çıktı. Alevlere teslim olan minibüsler itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda güçlükle söndürüldü. Minibüslerin hurda yığınına döndüğü yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Yangın, Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Yeşilyurt Sokak’ta saat 04.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, park halinde bulunan 34 LAD 834 ve 34 LOM 064 plakalı 2 minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın minibüsleri tamamen sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Minibüsler hurda yığınına döndü

Kısa sürede alevlere teslim olan minibüsler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Minibüsler hurda yığınına dönerken, sahipleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı

Park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkan 2 minibüs hurda yığının döndü. Polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlattı.