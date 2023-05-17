Küçükçekmece Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla kentte yaşayan özel gereksinimli vatandaşlara yönelik ‘Boğaz Turu’ düzenledi. Vatandaşların, fiziksel ve zihinsel olarak günlük hayata uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, 75 özel gereksinimli çocuk ve kendilerine refakatçi olarak anneleri katıldı.

Küçükçekmece Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla kentte yaşayan özel gereksinimli vatandaşlara yönelik ‘Boğaz Turu’ gerçekleştirdi. Etkinliğe, 75 özel gereksinimli çocuk ve kendilerine refakatçi olarak anneleri katıldı. Hem Dünya Engeliler Haftası’nı hem de 14 Mayıs Anneler Günü’nü bir arada kutlama fırsatını yakalayan vatandaşlar, engelliler için özel olarak tahsis edilen bir tekne ile İstanbul Boğazı’nın keyfini çıkardı.

Özel gereksinimli vatandaşların sosyal yaşama katılımını çok önemsediklerini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “İnanıyorum ki bu kişilerin topluma kazandırılması için toplumla bütünleşmesi en iyi yoldur. Özel çocuklarımızın toplumsal yaşama katılmalarını engelleyen davranışsal ve çevresel bariyerlerini, düzenlediğimiz bu tür sosyal etkinliklerle kaldırmak istiyoruz. Sağlıklı bir toplum için, dezavantajlı grupların ve dolayısıyla da özel gereksinimli bireylerin mağduriyetlerinin giderilmesi, sosyal politikaların öncelikli hedefleri arasında yer almalıdır. Bu hedefle, yapacağımız projelerle Küçükçekmece’de engelleri kaldırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Düzenli periyotlarla etkinlikler gerçekleştiriliyor

Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler, özel gereksinimli çocukların ihtiyaçları ve ilgi alanları göz önüne alınarak planlanıyor. Düzenli periyotlarla yapılan etkinlikler kapsamında; trafik eğitim parkı etkinliği, hipoterapi atlı terapi etkinliği, Sealife akvaryum gezisi, Silivrikapı buz paten pisti etkinliği, görme engelliler atölyesi etkinliği, konserler ve çeşitli müze gezileri gerçekleştirildi.

Küçükçekmece Belediyesi’nin önümüzdeki günlerde düzenleyeceği programlardan haberdar olmak isteyenler, sosyal medya hesapları ve www.kucukcekmece.bel.tr adresinden ayrıntılı bilgi edinilebilir.