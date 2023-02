Küçükçekmece’de Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde risk taşıyan bir site mahkeme süreci bitince daire sakinleri tahliye edilerek belediye ekipleri tarafından yıkımına başlandı.

Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi 801 sokakta çürük raporu verilen bir site tahliye edildi. 2022 yılı Mayıs ayında 13 blok 240 daireden oluşan site için risk taşıdığı gerekçesiyle mahkemeden yıkım kararı çıktı. Bunun üzerine 200 daire sahibi müteahhitle anlaşma sağlarken, 40 daire sahibi ise anlaşamadığı gerekçesiyle yıkıma itiraz etti. Risk taşıyan sitedeki binaların taşıyıcı kolonlarından örnekler aldı. Bilirkişi raporunda "Güçlendirmeye uygun olmadığı, dava konusu yapının çok riskli bir yapı olduğu can ve mal güvenliği açısından acilen tahliye edilerek yıkılması gerektiği tespit edilmiştir" sonucu yer aldı. Mahkeme tarafından durdurulan yıkım kararı ise geçen hafta kaldırıldı. Sitedeki binaların tahliye edilmesiyle birlikte yıkım Küçükçekmece Belediyesi tarafından kontrollü bir şekilde başlatıldı. Öncelikle sitedeki boşaltılan binaların elektrik ve doğalgazı kesildi. Çevrede ve yıkımın olduğu sokakta ekipler emniyet şeridi çekerek geniş güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan yıkımına başlanan binanın etrafındaki binalar tedbir maksatlı bir süreliğine boşaltıldı. Yıkım yapılan binanın yan bloğunda oturan yaşlı bir teyze ve zihinsel engelli kızı 5 saat süren ikna çabaları sonucunda dışarı çıkarılabildi.

“Kolonlardan örnek alındı ve çürük raporu verildi”

Binaların eski olduğunu dile getiren sitenin yönetim kurulu başkanı Şemsi Açık “1974 yılından beri burada oturuyorum. Binalar eski ve ayakta zor duruyor. Biran önce yapılması için müracaatta bulunduk. Kolonlardan örnek alındı ve çürük raporu verildi. Bina sakinlerinden bazıları itirazda bulunduğu için yıkım durmuştu. Yıkım kararı ilk olarak 2022 Mayıs ayında oldu. İtiraz da bulunanlara mahkeme ret kararı verdi. Bilir kişiler çürük raporu verdi. Binalar eski ve zor ayakta duruyor. Ekstra bir ücret vermeyeceğiz. Herkes kendi konumunda alacak. Devlet tarafından kira yardımı alıyoruz. Evleri boşaltmak için bire süre verildi” dedi.

“Bir an önce yapılan yeni binalarımızda oturmak istiyoruz”

Yıkımın biran önce gerçekleşmesini isteyen site sakini Zafer Baloğlu “Burada oturuyorduk. Binaların güvensiz olduğundan dolayı yakın zamanda taşındık. Yıkımın bir an önce gerçekleşmesini müteahhit tarafından binaların yapılmasını istiyoruz. Daha önce itiraz edenlerin sebeplerinin geçerli olmadığı mahkeme tarafından çıktı. Binaların aslında ömrü belli. Deprem ülkesinde yaşıyoruz. Bir an önce yapılan yeni binalarımızda oturmak istiyoruz. Şuanda bu yıkımı görmek bizi mutlu ediyor. Bu binaların yaklaşık 50 yıllık bir geçmişi var. Yakınında gölün olması ve kolonun kirişin nemle etkileşimi olduğu için şuan güven sağlamıyor. Binalar yapılınca tekrar gelip evimde oturacağım. Müteahhitle her şeyi net olarak konuştuk. Bence bu iş gecikmiş bir iş çok daha önce yapılmalıydı. İki buçuk yıl içerisinde yapılması çok doğru bir süre” şeklinde konuştu.