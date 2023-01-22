Küçükçekmece’de vatandaşlar İsveç’in Türkiye Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılmasının ardından protesto düzenledi. Vatandaşlar politikacı Rasmus Paludan ve İsveç yönetimine tepki gösterdi

Küçükçekmece’de vatandaşlar İsveç’in Türkiye Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılmasının ardından protesto düzenledi. Vatandaşlar politikacı Rasmus Paludan ve İsveç yönetimine tepki gösterdi

Politikacı Rasmus Paludan Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde İsveç makamlarının izniyle saygısızlık eylem düzenleyip Kur’an-ı Kerim’i yakmıştı. Küçükçekmece Zeynebiye Camii’nde çok sayıda vatandaş öğle namazının kılınmasının ardından cami önünde toplanıp protesto eylemi düzenledi. Eyleme katılanlar Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, başlarının üstüne Kur’an-ı Kerim koyup alçakça saldırıyı lanetledi. Vatandaşlar Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan ve İsveç yönetimine tekbirler eşliğinde tepki gösterdi.

“Kanımızın son damlasına kadar bu saldırılar karşısında olacağız”

Basın açıklaması yapan grup sözcüsü Kurban Cinkılıç, “Bu Kur’an Allah kelamı olup ondan başkası tarafından ortaya konulabilecek bir kitap değildir. O, kendinden önceki kitapları doğrulayan Allah’ın hükümlerini açıklayan kendisinden hiçbir şüphe bulunmayan alemlerin Rabbinden gelen bir kitaptır. Yunus suresi 37. ayet” İnananlar için en kusursuz din olan mukaddes İslam dininin kitabı Kur’an-ı Kerim’e yapılan hain, çirkin ve alçakça saldırıyı şiddetli şekilde kınıyoruz. İslam ümmeti bu saldırı karşısında tek vücut olup kendisini Kuran’a siper etmiştir. İnsanlıktan, adaletten, haktan, hukuktan nutuk atanlar söz konusu İslam dini ve Müslümanlar olduğu zaman adeta bir canavar ve katil gibi sözlü ve fiziki saldırılarla İslam’ın mukaddeslerine ve beldelerine saldırmaktan da geri durmamıştır. İslam coğrafyasını sözde demokrasi adı altında adeta kan gölüne çevirmiştir. İsveç’in aşırı sağcı lideri Rasmus Paludan Stockholm şehrinde bulunan Türk elçiliğinde Kur’an-ı Kerim’i yakarak 2 milyardan fazla İslam dünyasının ayağa kalmasına sebep olmuştur, bizlerde tüm Müslümanlar gibi Kur’an-ı Kerim aşıkları olarak bu saldırıyı ve bunu yapan alçak Rasmus Paludan’ı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bizler İslam, Kur’anaı Kerim ve Peygamber aşıkları olarak kanımızın son damlasına kadar bu saldırılar karşında olacağız” dedi.